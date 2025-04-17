Türkiye’de konut satışları 2025 yılının ilk üç ayında artış gösterdi. Ancak yabancıların konut alımlarında ciddi bir düşüş yaşandı. 2017'den bu yana en düşük seviyeye inen yabancıya satışlar, sektörün en büyük alıcısını kaybettiğini gösteriyor.

KONUT SATIŞLARI ARTTI ANCAK...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde ülke genelinde toplam 335 bin 786 konut satıldı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 279 bin 604 satışa kıyasla yüzde 20,1’lik bir artışa işaret ediyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞI 2017'NİN SEVİYESİNDE

Ancak konut satışlarındaki bu genel artışa rağmen yabancılara yapılan satışlarda kayda değer bir gerileme yaşandı. 2024’ün ilk çeyreğinde 5 bin 685 konut satılan yabancı yatırımcılara, 2025’in aynı döneminde sadece 4 bin 578 konut satıldı. Bu düşüş, yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşti ve son sekiz yılın en düşük ilk çeyrek verisi oldu.

Yabancıların konut alımındaki bu düşüş, son olarak 2017’nin ilk üç ayında kaydedilmişti. O dönem 4 bin 270 konut satışı gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra artış gösteren yabancıya satışlar, 2022 yılında 14 bin 344 adetle rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş eğilimi son iki yılda yerini düşüşe bıraktı.

İşte yıllara göre ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları:

2017: 4 bin 270

2018: 5 bin 298

2019: 9 bin 618

2020: 10 bin 948

2021: 9 bin 887

2022: 14 bin 344

2023: 10 bin 926

2024: 5 bin 685

2025: 4 bin 578