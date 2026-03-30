Gero kasabasının Kanayamacho bölgesinde, Maze Nehri kıyısındaki 10 metrelik beton sete oyulmuş olan merdiven, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bazı açılardan bakıldığında tamamen dikey bir görünüme sahip olan yapının basamaklarının dar olması ve destek için sadece paslı bir korkuluğun bulunması, bölgedeki güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

BALIKÇILARIN TALEBİ ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Tarihi 1960’lı yılların başına dayanan merdiven, bölgeyi sellerden korumak amacıyla inşa edilen beton set projesinin bir parçası olarak tasarlandı. Dönemin yerel halkının, nehir kıyısına inerek balık tutabilmek için bir yol talep etmesi üzerine sete eklenen bu merdivenin, standart mimari oranların dışına çıktığı görülüyor. Yapının dikliği, standart kabul edilen 2'ye 1 basamak-dikey oranının aksine, 1'ye 1 oranıyla inşa edilmesinden kaynaklanıyor. Tasarımın bu şekilde yapılmasının arkasındaki resmi neden açıklanmasa da, maliyetlerin düşük tutulması amacıyla bu yöntemin tercih edildiği tahmin ediliyor.

YARALANMA RİSKİ NEDENİYLE TURİZME AÇILMIYOR

Merdivene ait fotoğraf ve videoların küresel çapta yayılmasına rağmen, Gero Turizm Derneği bölgeyi bir turistik destinasyon olarak tanıtmayı reddediyor. Yetkililer, yapının fiziksel durumu ve dikliği nedeniyle ciddi yaralanma riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar merdivenlerin güvenli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirterek, alanı kullanmak isteyen kişilerin tüm sorumluluğu bizzat üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle yosun kaplı dar basamaklar ve baş döndürücü diklik nedeniyle, aşağı inişlerin yukarı çıkıştan çok daha tehlikeli olduğu konusunda uyarılar yapılıyor.