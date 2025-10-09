Nice ve Samsun maçlarında net gol pozisyonlarından yararlanamayan En Nesyri, F.Bahçeli taraftarların tepkisi karşısında ayrılık kararı aldı. Faslı golcü, Nice maçında saha içerisinde takımın galibiyet sevincine katılmadı ve direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Samsun maçında da mutsuz bir şekilde soyunma odasına gitti. Menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiren En Nesyri’ye Avrupa ve Suudi Arabistan’dan ciddi ilgi var.



MOURINHO ENGEL OLMUŞTU



Sarı-lacivertli yönetim de devre arasında yüksek bonservis bedelli bir teklif gelmesi halinde En Nesyri’yi satma kararı aldı. Sezon başında Faslı yıldız için gelen teklifler, Jose Mourinho satışa karşı çıktığı için reddedilmişti.