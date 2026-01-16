Fenerbahçe'de yolları ayırma planları yapılan Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçildi. Everton ve Nottingham Forest'tan gelen teklifleri İngiltere'de oynamak istememesi nedeniyle reddeden Faslı golcü, son talibini duyunca Fenerbahçe'den ayrılmaya razı oldu.

Fenerbahçe'de satış listesinin başında En-Nesyri geliyor. Bir süredir Faslı golcü için görüşmeler yürüten yönetim, En-Nesyri'nin İngiltere'de oynamak istememesi nedeniyle ilerleme kaydedememişti. Ancak futbolcunun İtalya'dan talibi çıkınca işin rengi değişti.

F.BAHÇE BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYOR

Everton ve Nottingham Forest'ı reddeden En-Nesyri, Napoli'den teklif geldiğini duyunca gitmeye razı oldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli golcüyü öncelikli olarak bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Napoli ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmenin peşinde.

Napoli'nin golcüsü Lukaku'nun da pazarlık sürecine dahil edilmesi ihtimali var. İtalyan ekibinin Belçikalı golcüyü gözden çıkarması durumunda, En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye önerebileceği aktarıldı.