Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takımı sahasında Mozambik ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin forma giydiği Fas, hazırlık karşılaşmasında Mozambik'i 1-0 mağlup etti.

Üst üste 17 maç kazanan Fas, İspanya'nın 15 maçlık rekorunu geçti ve Milli takımlar tarihinde en uzun galibiyet serisine ulaşan takım oldu.

TOPU BULAMADI

Youssef En-Neysri 62. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil olduğu maçta talihsiz bir an yaşadı. Faslı forvet Mozambik karşısında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Savunma arkasına atılan pasta kaleciden seken top Faslı yıldıza çarptı. Pozisyonun devamında ise En-Nesyri topun nerede olduğunu anlayamadı ve savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. Yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe'de inişli çıkışlı formunun ardından Nesyri'nin yaşadığı talihsizlik eleştirilere sebep oldu.