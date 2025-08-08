Sezonu Feyenoord maçı ile resmen açan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosuna dahil edeceği isimler üzerine yoğunlaşan sarı lacivertlilerin yıldızlarına da teklifler geliyor. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

TEKLİF HAZIRLANDI

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibi, sarı lacivertlilerin golcüsü için teklifini de hazırladı.

Söz konusu habere göre Londra temsilcisi, Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna dahil ettiği Youssef En-Nesyri için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Piyasa değeri 24 milyon Euro olan En-Nesyri'nin 2029'a kadar sarı lacivertliler ile kontratı bulunurken Fenerbahçe'nin 40 milyon Euroluk teklifin resmileşmesi halinde oyuncusunu satmaya sıcak baktığı da biliniyor.