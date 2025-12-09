Avrupa Komisyonu, Haziran ayında başlattığı kapsamlı incelemenin ardından Mars-Kellanova birleşmesinin Avrupa Ekonomik Alanı’nda rekabeti olumsuz etkilemeyeceği sonucuna vardı. Komisyon, satın almanın piyasada hâkim durum yaratmayacağını ve tüketiciler açısından bir risk oluşturmayacağını açıkladı.

DEV MARKALAR TEK ÇATIDA TOPLANDI

Karara göre, M&M’s, Snickers ve Whiskas gibi markaların sahibi Mars, artık Pringles, Pop-Tarts ve Kellogg’s gevrekleriyle tanınan Kellanova’yı da portföyüne katıyor. Bu adım, küresel gıda ve atıştırmalık pazarında son yılların en büyük birleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

Komisyon, hem Mars’ın hem de Kellanova’nın bazı AB ülkelerinde belirli ürün gruplarında güçlü bir pazar payına sahip olduğunu kabul etti. İnceleme sürecinde, birleşmenin farklı ürün kategorilerinin perakendecilere “paket halinde sunulması” gibi pazarlama avantajları yaratabileceği tespit edildi.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLİ OLDU

Ancak ürünlerin uzun raf ömrü, ani ve seyrek satın alma eğilimi ve tüketici davranışları dikkate alındığında, Mars’ın perakendeciler karşısındaki pazarlık gücünün anlamlı şekilde artmayacağı değerlendirildi. Tüketicilerin bu markalara yüksek sadakat göstermemesi ve ürün bulunmadığında market değiştirme eğiliminin düşük olması da rekabeti koruyan temel unsurlar arasında gösterildi.

1 MİLYAR EURO YATIRIM PLANLANIYOR

Birleşme, ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan da bu yıl haziran ayında onay almıştı. Mars ise eylül ayında yaptığı açıklamada, 2026 sonuna kadar AB’deki operasyonlarına 1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Şirket, bu yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı, sürdürülebilirliği güçlendirmeyi ve bölgesel ekonomik dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa ve ABD’den alınan onaylarla birleşme süreci tamamlanırken, Mars’ın planladığı 1 milyar euroluk AB yatırımı sürecin ekonomik etkilerinin kısa sürede hissedileceğine işaret ediyor. Gıda ve atıştırmalık sektöründe taşların yeniden dizildiği bu dönemde, rekabet dengelerinin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki yıllarda daha net görülecek.