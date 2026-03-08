

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma sürerken, altın fiyatlarının beklenen ölçüde yükselmemesi dikkat çekti. Sözcü TV yayınına katılan Ekonomist Murat Özsoy, altının bu süreçte neden güçlü bir yükseliş göstermediğini ve hangi koşullarda yeniden artışa geçebileceğini değerlendirdi. Özsoy’a göre, son günlerde ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Özsoy, altının birkaç gün içinde güçlü bir sıçrama yapmamasının temel nedeninin ABD dolarına yönelen talep olduğunu belirtti. ABD piyasalarında özellikle bazı hisse senetlerinde görülen önemli yükselişlerin yatırımcıların dolar ve ABD varlıklarına yönelmesine neden olduğunu ifade eden Özsoy, bu durumun altın fiyatlarını sınırladığını söyledi.

Doların güçlenmesinin altın üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu vurgulayan Özsoy, “ABD doları güçlendiğinde altının dolar cinsinden maliyeti artar. Bu maliyet artışı bazı yatırımcıları altın satmaya yöneltebilir ve kâr realizasyonu görülür. Aynı zamanda fiyat yükseldiği için altın daha az tercih edilir hale gelebilir. Bu nedenle dolar ile altın fiyatı arasında genellikle ters bir korelasyon vardır” dedi.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELİR?

Özsoy, savaş ortamına rağmen doların güç kazanmasının altın fiyatlarında kısa süreli geri çekilmeye yol açtığını belirterek, piyasalarda asıl belirleyici unsurun petrol fiyatları olacağını ifade etti. Özsoy’a göre petrol fiyatlarında gevşeme yaşanması halinde altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş gösterebilir.

“Petrol fiyatları 90 doların altına, 80–85 dolar seviyelerine gerilemeye başladığında ons altında yeniden güçlü yükselişler görebiliriz” diyen Özsoy, mevcut fiyat seviyelerinin yatırımcılar açısından cazip olabileceğini dile getirdi.

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Özsoy, özellikle yılın ikinci yarısında küresel dengelerde bir miktar normalleşme yaşanabileceğini söyledi. Trump yönetimi, ABD ekonomisinin görünümü, Fed ile ilişkiler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin piyasalarda belirleyici olacağını belirten Özsoy, bu unsurların dengelenmesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti.

Özsoy, ABD’de faiz politikalarının da altın üzerinde etkili olacağını vurguladı. Fed’in faiz indirimine gitmesi için siyasi baskı oluşması gerektiğini belirten Özsoy, petrol fiyatlarının düşmesinin bu süreçte belirleyici olabileceğini söyledi. Özsoy, yaklaşan ara seçimlerin de petrol fiyatlarının yüksek kalmasına yönelik siyasi baskıyı sınırlayabileceğini ifade etti.

Jeopolitik riskler açısından ise asıl kritik noktanın savaşın kendisinden çok enerji sevkiyatının güvenliği olduğunu belirten Özsoy, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi.

GRAM ALTINDA 12 BİN LİRA HIZLICA KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

“Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatı artar ve bölgedeki güvenlik sağlanırsa petrol fiyatları gerilemeye başlayabilir. Böyle bir durumda Fed’in faiz indirimi olasılıkları yeniden fiyatlanır ve bu da ons altın ile gram altın fiyatlarını yukarı taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Özsoy, ons altın ve gram altın fiyatlarının bugüne kadar büyük ölçüde paralel hareket ettiğini söyledi. Dolar/TL kurunda ciddi bir yükseliş yaşanması halinde gram altındaki artışın ons altından daha hızlı olabileceğini belirten Özsoy, “Ons altının yükseldiği bir dönemde kurda da artış olursa gram altın çok daha hızlı yükselir. Bu durumda 10 bin hatta 12 bin lira seviyeleri gündeme gelebilir” dedi.

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Özsoy, acele kararlar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Altın kaçtı, alamadım ya da keşke daha önce alsaydım gibi düşüncelere gerek yok. Bu dönemde piyasayı izlemek ve kademeli, küçük alımlarla portföy oluşturmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir”

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.