Halk sağlığı uzmanları ve gıda mühendisleri, kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken kritik risk faktörlerine dair güncel verileri paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde, riskin etin türünden ziyade işlenme, muhafaza ve pişirilme süreçlerinde yoğunlaştığı vurgulandı.

İŞLENMİŞ ET GRUPLARI İLK SIRAYA YERLEŞİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan karsinojenite raporlarına dayandırılan analizlerde; sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünleri "en yüksek riskli" grup olarak tanımlanıyor. Bu ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan nitrit ve nitrat bileşiklerinin, yüksek ısıya maruz kaldığında nitrozamin gibi zararlı maddelere dönüştüğü kaydedildi.

HAZIR KIYMA VE DÖNERDE MİKROBİYOLOJİK RİSK

Gıda güvenliği açısından en büyük tehditlerden birini ise denetimsiz ortamda hazırlanan hazır kıymalar oluşturuyor. Etin çekilmesi sırasında yüzey alanının genişlemesi, E. coli ve Salmonella gibi bakterilerin üremesi için uygun zemin hazırlıyor. Uzmanlar, özellikle toplu tüketim noktalarında sunulan ve iç sıcaklığı standartlara ulaşmayan döner gibi ürünlerde bakteriyel yükün kritik seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

PİŞİRME TEKNİKLERİNDE KANSOREJEN UYARISI

Bir diğer önemli unsur ise pişirme yöntemleri oldu. Etin doğrudan ateşle temas etmesi sonucu oluşan kömürleşmiş katmanların, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ve Heterosiklik Aminler (HCA) adı verilen toksik bileşenleri barındırdığı ifade edildi.

TÜKRETİM ÖNERİLERİ VE STANDARTLAR

Beslenme uzmanları, risklerin minimize edilmesi adına şu teknik parametreleri öneriyor: Pişmiş ağırlık üzerinden haftalık maksimum 500 gram tüketin. Etin iç sıcaklığının bakterileri öldürecek seviyeye (minimum 70°C) ulaşması. Hazır kıyma yerine parça etin tercih edilerek anlık işlenmesi.