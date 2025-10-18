Türkiye’nin en çok tüketilen atıştırmalıklarından biri olan leblebi, nohutun kavrulmasıyla elde ediliyor. Özellikle beyaz leblebi, hafif ve sade yapısıyla hem açlığı bastırıyor hem de sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Uzmanlara göre bu küçük atıştırmalık, lif, protein, kalsiyum, demir, potasyum, A ve C vitamini gibi vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok besin ögesini barındırıyor.

MİDE SORUNLARINA DESTEK

Beyaz leblebi, mide asidini dengeleyici özelliği sayesinde reflü, gastrit ve mide yanması şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Özellikle yemeklerden önce az miktarda tüketildiğinde mide ekşimesi, şişkinlik ve yanma gibi rahatsızlıkları azaltabiliyor. Uzmanlar, lif açısından zengin gıdaların mide asidini tamponlayarak sindirim sistemine destek verdiğini belirtiyor. Bu özelliğiyle beyaz leblebi, mide rahatsızlığı yaşayanlar için doğal bir yardımcı konumunda.

DİYETLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Beyaz leblebi, lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu da özellikle kilo kontrolü yapanlar için büyük avantaj sağlar. Az yağlı yapısı sayesinde bölgesel kilo alımını engelleyebilir. Uzmanlar, diyet listelerinde beyaz leblebinin ara öğün olarak tercih edilmesinin kilo verme sürecini hızlandırabileceğini belirtiyor. Ayrıca antioksidan içeriği, vücudu toksinlerden arındırarak daha dinç bir görünüm sağlar.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yüksek lif ve polifenol içeriği, beyaz leblebiyi sadece bir atıştırmalık olmaktan çıkarıyor. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, nohuttan elde edilen ürünlerin düzenli tüketimi LDL kolesterolü düşürerek damar elastikiyetini artırabiliyor. Bu özellikleriyle beyaz leblebi, kalp-damar sağlığını destekleyen doğal bir yardımcı besin olarak öne çıkıyor.

PROTEİN VE KALSİYUM DEPOSU

Beyaz leblebi, özellikle et tüketmeyen bireyler için iyi bir protein kaynağı. Bir kase beyaz leblebi, günlük protein ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabiliyor. Ayrıca içerdiği kalsiyum, kemik ve diş gelişimi için oldukça önemli. Bu nedenle gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve emziren annelerin düzenli olarak tüketmesi öneriliyor. Kalsiyum aynı zamanda anne sütünü artırıcı etki de gösterebiliyor.

Beyaz leblebi, içerdiği sodyum sayesinde kandaki basıncı düzenlemeye destek olabilir. Bu da yüksek tansiyon riskini azaltmada önemli bir rol oynar. A vitamini içeriği ise göz sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir.