CHP lideri Özgür Özel, Meclis’teki grup toplantısında Türkiye’deki kumar sorunu hakkında konuştu. Türkiye’de 7 milyon kumar bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu bağımlısı sayısını geçtiğini bildiren Özgür Özel, özelleştirmeyle hazinenin ettiği zararı da ortaya koydu.

MİLLİ PİYANGO 2030’A KADAR

Özel, “AK Parti ‘Devlet kumar oynatmaz’ diyerek Milli Piyango’yu özelleştirdi, bizim karşı çıkmamıza rağmen altın yumurtlayan tavuğu kesti. 2003’te Spor Toto’nun hasılatı 17 milyon dolarmış. 2023’te 665 kat artarak 11.3 milyar dolar oldu” dedi. Satıldıktan sonra eski güvenirliğini kaybettiği iddia edilen Milli Piyango, 5 yıl önce özelleştirilip Demirören Grubu’na devredildi. 2030 yılına kadar da lisans verildi. Milli Piyango sitesinin yasal kumara döndüğünü aktaran Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli Piyango’nun sitesinde bu tarz oyunlarla kumar oynatılıyor.

‘MİLLET İNTİHAR EDİYOR’

“Milli Piyango’nun resmi sitesinde 119 oyun var. ‘Antik Sandık’, ‘Ballı Kovan’, ‘Buz Fırtınası’ var. Çocukların kumda oynadığı misket bile kumar oldu. Bir siteye girip oynayınca, çerezden seni yakalıyor. Dünyada ne kadar yasa dışı kumar sitesi varsa hepsi sana mesaj atıyor. Garibanın cebinde son 200 lirası var mesaj gelince oynuyor, kaybediyor. Kimi intihara sürükleniyor kimi iflas ediyor, sülaleyi batırıyor. Bunu yaratan AK Parti’nin kara düzeni.”