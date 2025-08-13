Candan Erçetin bir süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 3 dönüm arazi üzerinde çiftlik kuran Erçetin, katıldığı 'Katarsis' adlı programda yıllar önce "Türkiye'nin en seksi kadınları" listesinde yer aldığını ve bundan büyük utanç duyduğunu dile getirdi.

Şarkıcı "Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" dedi.

"BUNLAR KORKUNÇ ŞEYLER"

Listeye kendi rızası dışında dahil edildiğini söyleyen Candan Erçetin, "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum. Ama bunlar o dönemki magazincilerin, parasını kazanabilmek için başkasının üstünden geçinmeleriydi. Bunlar korkunç şeyler" dedi.