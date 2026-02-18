Çin Zodyağı'na göre 2026 yılı, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda son derece nadir görülen ve "Ateş Atı" (Bing Wu) olarak adlandırılan yüksek enerjili bir döngünün başlangıcı olacak. Hızın, liderliğin ve risklerin yılı olarak tanımlanan bu süreçte, göklerden gelen "Büyük Güneş" elementi ile At burcunun dinamizmi birleşiyor. Uzmanlar, 2026’nın teknolojik patlamalardan iklimsel değişimlere kadar dünyayı sarsacak bir "hararet" getireceği konusunda hemfikir.

EN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN 4 BURÇ

Bu burçlar, 2026'nın yoğun ateş enerjisi altında "riskli" bölgede yer alıyor:

AT (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): Kendi yılında sınavdan geçecek. Duygusal kararlardan ve iş kavgalarından kaçınmalı.

FARE (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Finansal kriz riski. Yatırım yapmamalı ve cüzdanı kapalı tutmalı.

ÖKÜZ (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): İhanet ve güven kaybı riski. Yeni tanıştığı kişilere mesafeli durmalı.

TAVŞAN (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Planlarda kaos ve gecikme. İnatlaşmak yerine akışta kalmayı öğrenmeli.

2026 YILININ ŞANSLI VE DENGELİ BURÇLARI

Ateş Atı'nın enerjisini arkasına alacak veya bu enerjiden en az zararla kurtulacak gruplar:

KEÇİ (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Yılın en uğurlusu. Doğru zamanda doğru bağlantılar kurarak hayallerini gerçekleştirebilir.

KÖPEK (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Para ve kariyerde sessiz bir yükseliş. Aile bağları güçleniyor, beklenen terfi gelebilir.

MAYMUN (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Metal-su dengesi sayesinde sakin bir yıl geçirecek. Aile ilişkilerinde iyileşme hakim.

DRAGON (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): Taşınma, iş değişikliği ve seyahat yılı. Hareket ettikçe kazancı artacak.

DOMUZ (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): Geçen yılın yorgunluğunu atacakları bir toparlanma dönemi. Sabırlı olan kazanacak.

KAPLAN (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Sosyal çevre canlanıyor, aşk kapıda. Sadece mide ve göz sağlığına dikkat etmeli.

HOROZ (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Aşkla dolu ama dedikodulara açık bir yıl. Küçük hesaplardan uzak durmalı.

YILAN (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Geçen yıla göre daha sakin ancak finansal konularda "kırmızıdan" kaçınıp "mavi ve metalik" tonlara sığınmalı.

UZMAN TAVSİYESİ

Thierry Chow, bu yoğun ateş yılında dengede kalmak isteyenlere serin destinasyonlara seyahat etmeyi ve metalik renkler, mavi veya pastel tonları kullanarak "yangını" soğutmayı önerdi. Özellikle yaz aylarında doğanlar için temmuz öncesi "maceradan kaçınma" dönemi olarak işaretlendi.