Hafif ticari araçlarda bile standart hale gelmeye başlayan otomatik vites, artık lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline dönüştü. Sektör analizleri, yakın gelecekte ağır vasıtalar dışında manuel vitesli seçeneklerin tamamen üretimden kalkabileceğini öngörüyor.

OTOMATİK VİTES TALEBİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Kullanıcıların trafikteki yorgunluğunu azaltan ve satış aşamasında daha hızlı alıcı bulan otomatik vitesli araçlar, pazarın mutlak lideri konumunda. Manuel vitese olan ilginin dip seviyelere gerilemesi, otomobil üreticilerini giriş seviyesi modellerinde bile gelişmiş şanzıman teknolojilerini standart sunmaya itti.

Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı avantajlar, hem benzinli hem de elektrikli modellerde otomatik vites opsiyonunu en çok aranan özellik yaptı. İşte Türkiye pazarında farklı segmentlerde dikkat çeken güncel otomatik vitesli modeller ve fiyat listesi:

GÜNCEL OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ FİYATLARI

Türkiye'de satışa sunulan ve farklı bütçelere hitap eden otomatik vitesli modellerin başlangıç fiyatları şöyle:

BMW 120 Sport Line: 3.698.700 TL

Audi A3 Sportback TFSI Advanced S tronic: 3.361.614 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale: 2.669.000 TL

Ford Puma Titanium: 2.009.300 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna: 2.087.900 TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV GL Elegance: 1.899.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.870.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP AT8: 1.749.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.699.000 TL

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG: 1.682.800 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump: 1.556.000 TL

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli: 1.468.000 TL

ELEKTRİKLİ MODELLER REKABETE DAHİL OLDU

Listenin en uygun fiyatlı seçenekleri arasında Citroen e-C3 ve Hyundai i20 gibi modeller öne çıkarken, yerli üretim Togg T10X de otomatik vites konforunu elektrikli sürüşle birleştiren güçlü adaylar arasında yer alıyor. Fiyatların manuel vitesli araçlara göre daha rekabetçi hale gelmesi, tüketicinin karar verme sürecini doğrudan etkiliyor.