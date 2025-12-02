Türkiye’de sofraların en ucuz ve en çok tüketilen sebzelerinden biri olan patates, yanlış koşullarda saklandığında veya yeşerdiğinde ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Uzmanlar, toplumda en yaygın yapılan hatanın “yeşeren patatesi temizleyip kullanmaya devam etmek” olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

YEŞEREN PATATES ZEHİR SAÇIYOR

Güneş ışığı gören ya da uzun süre bekleyen patates, içinde solanin adı verilen toksik madde biriktiriyor. Bu madde ısıya dayanıklı olduğu için pişirmekle yok olmuyor.

Uzmanlar, bu maddenin mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik gibi zehirlenme belirtilerine yol açabileceğini söyledi. Uzmanlar, “Yeşermiş patatesin sadece üstünü kesmek çözüm değil. Zehir tüm patatese yayılabiliyor” dedi.

SADECE PATATES DEĞİL DİĞER SEBZELERDE DE AYNI RİSK VAR

Patates kadar olmasa da, bazı sebzelerde de yanlış kullanım tehlike yaratabiliyor:

- Ispanak: Yanlış saklanırsa nitrat nitrite dönüşüyor ve özellikle tekrar ısıtıldığında risk artıyor.

- Fasulye ve barbunya: Çiğ veya az pişmiş yenirse içindeki lektin maddesi zehirli etki gösteriyor.

- Yeşil domates: Olgunlaşmamış domateste solanin türevleri bulunabiliyor.

EN BÜYÜK HATAYSA 'BİR ŞEY OLMAZ' DÜŞÜNCESİ

Uzmanlar, özellikle patates konusunda Türkiye’de görülen en yaygın yanlışı şöyle özetliyor: “Yeşil kısmı kestim, sorun yok” demek çok tehlikeli. Yeşermiş patates tamamen çöpe atılmalı.”