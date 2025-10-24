2025 yılının son çeyreğine girilirken, sıfır araç piyasasında hareketlilik sürüyor. Yılın ilk dokuz ayında satışlar artış gösterirken, uygun fiyatlı modeller büyük ilgi gördü. En çok satan modeller arasında 1 milyon liranın altında kalan tek araç öne çıktı.

EN ÇOK SATAN MODELLER BELLİ OLDU

Ocak–Eylül 2025 döneminde en çok satılan otomobil, 34 bin 151 adetle Renault Clio oldu. Clio’yu 27 bin 420 satışla Tesla Model Y, 26 bin 933 satışla Renault Megane, 22 bin 131 satışla TOGG T10X ve 19 bin 534 satışla BYD Seal U izledi.

GÜNCEL FİYATLAR AÇIKLANDI

Markaların başlangıç paketlerindeki fiyatlarına göre Türkiye’de satılan en uygun sıfır kilometre otomobiller şöyle sıralandı:

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street: 1.134.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.148.000 TL

Hyundai i20 1.2 MPI 79PS Jump: 1.256.000 TL

Citroen e-C3 83 kW: 1.375.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.376.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.420.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik: 1.695.000 TL

BYD Dolphin 150 kW Comfort: 1.699.000 TL

Listede yalnızca Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy modeli 1 milyon liranın altında kalırken, diğer tüm araçlar 1 milyon TL barajını geçti.