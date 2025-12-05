Türkiye’ye ithal edilecek 2026 model sıfır araçların büyük bölümünün şubat ayına kadar bayilere ulaşması beklenirken, tüketiciler en uygun fiyatlı modelleri tercih etmeye yöneldi. Kampanya dönemi, özellikle giriş segmenti otomobillerde yoğun bir talep yarattı.

Açıklanan güncel liste, segmentler arasında fiyat makasının genişlediğini ve bazı modellerin hâlâ ulaşılabilir seviyelerde kaldığını gösteriyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (2025 ARALIK GÜNCEL LİSTE)

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.165.000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.260.000 TL

Citroen Elektrikli e-C3: 1.375.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6: 1.390.000 TL

Dacia Sandero Stepway TCe 90 auto: 1.420.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1.427.500 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna: 1.549.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.765.000 TL

Ford Puma Titanium: 1.784.800 TL

Honda Jazz 1.5 Hibrit Elegance: 1.730.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.685.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG: 1.649.200 TL

Peugeot e-208 GT 100 kW: 1.922.000 TL

Togg T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.273.468 TL

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.299.900 TL

BMW 120 Sport Line: 3.413.900 TL

Mercedes A200 AMG: 3.170.000 TL

Yıl sonu kampanyalarının sürmesi, birçok modelin fiyatını baskılamaya devam ediyor. Ancak 2026 model araçların Türkiye’ye girişinin hızlanmasıyla şubat ayından sonra fiyatların yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.