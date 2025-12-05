Türkiye’ye ithal edilecek 2026 model sıfır araçların büyük bölümünün şubat ayına kadar bayilere ulaşması beklenirken, tüketiciler en uygun fiyatlı modelleri tercih etmeye yöneldi. Kampanya dönemi, özellikle giriş segmenti otomobillerde yoğun bir talep yarattı.
Açıklanan güncel liste, segmentler arasında fiyat makasının genişlediğini ve bazı modellerin hâlâ ulaşılabilir seviyelerde kaldığını gösteriyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (2025 ARALIK GÜNCEL LİSTE)
- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.165.000 TL
- KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.260.000 TL
- Citroen Elektrikli e-C3: 1.375.000 TL
- Opel Corsa 1.2 100 HP MT6: 1.390.000 TL
- Dacia Sandero Stepway TCe 90 auto: 1.420.000 TL
- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1.427.500 TL
- Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna: 1.549.000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.765.000 TL
- Ford Puma Titanium: 1.784.800 TL
- Honda Jazz 1.5 Hibrit Elegance: 1.730.000 TL
- Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.685.000 TL
- Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG: 1.649.200 TL
- Peugeot e-208 GT 100 kW: 1.922.000 TL
- Togg T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL
- Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.273.468 TL
- Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.299.900 TL
- BMW 120 Sport Line: 3.413.900 TL
- Mercedes A200 AMG: 3.170.000 TL
Yıl sonu kampanyalarının sürmesi, birçok modelin fiyatını baskılamaya devam ediyor. Ancak 2026 model araçların Türkiye’ye girişinin hızlanmasıyla şubat ayından sonra fiyatların yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.