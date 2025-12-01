BU yılbaşı tatili, bütçeleri zorlayacak gibi görünüyor.

Vatandaşların çoğu sofraya kuruyemiş bile koyamazken yeni yıla 1.5 ay kala, ünlü sanatçıların sahne alacağı bazı otellerde rezervasyonlar şimdiden doldu.

TARKAN İZDİHAMI

Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren’in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 3 gece konaklama için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL’den başlıyor; oda seçeneğine göre fiyatlar 160 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Bu yılbaşında ünlülerin konser programlarının yoğun olduğu KKTC’de bazı otellerde tüm odalar şimdiden doldu ve rezervasyonlar kapatıldı.

Bafra’daki otelde sahne alacak Tarkan’ın otelinde de tüm odalar doldu.

YOĞUN İLGİ VAR

KKTC’de sahneye çıkacak diğer ünlüler arasında Derya Uluğ (2 gece), Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Gökhan Tepe, İrem Derici ve Koray Avcı yer alıyor.