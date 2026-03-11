Yurt içi tatil maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte Türk tatilcilerin rotası ekonomik yurt dışı destinasyonlarına kırıldı. Yeni açıklanan liste, hem tarihi dokusu hem de düşük yaşam maliyetleriyle dikkat çeken 15 farklı ülkeyi kapsıyor. Bu bölgeler, konaklamadan yeme içmeye kadar pek çok alanda hesaplı seçenekler sunarak yüksek bütçe ayırmadan dünyayı keşfetme imkanı sağlıyor.

VİZESİZ VE EKONOMİK SEÇENEKLER REVAÇTA

Gezginlerin odağındaki ülkeler arasında özellikle Balkanlar ve Kafkasya bölgeleri, ulaşım kolaylığı ve kültürel yakınlıkları nedeniyle ilk sıralarda yer alıyor. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan gibi Balkan ülkeleri, vizesiz giriş avantajıyla bütçesini korumak isteyen Türk vatandaşlarının ana rotası haline geldi.

Kafkasya hattında ise Gürcistan ve Azerbaycan, hem yakın mesafeleri hem de yerel para birimlerinin sunduğu avantajlarla ekonomik tatilin merkezinde bulunuyor. Uzak Doğu meraklıları için Tayland, Endonezya ve Sri Lanka; egzotik bir atmosfer arayanlar içinse Fas ve Mısır ulaşılabilir alternatifler olarak listede yerini koruyor.

15 ÜLKELİK TAM LİSTE

Bütçe dostu tatil planı yapanlar için önerilen 15 ülke şu şekilde sıralandı:

Brezilya

Maldivler

Venezuela

Sri Lanka

Endonezya

Tayland

İtalya

Fas

Arnavutluk

Bosna Hersek

Gürcistan

Azerbaycan

Kosova

Sırbistan

Mısır