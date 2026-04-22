Yıllardır evlerde ve işletmelerde atık olarak görülen çay posası, hem tarımsal verimliliği artırması hem de sanayide ham madde olarak kullanılmaya başlanmasıyla ticari bir değere dönüştü. Mutfaklardan çöpe giden tonlarca posa, artık gübre üreticileri ve geri dönüşüm tesisleri tarafından rağbet gören bir emtia haline geldi.

Mutfaklarda her gün demlenen çayların ardından kalan posalar, içerdiği mineral zenginliği sayesinde kimyasal gübrelere doğal bir alternatif sunuyor. Azot bakımından oldukça zengin olan bu kahverengi atıklar, toprağa karıştırıldığında yavaş salınımlı bir gübre işlevi görerek bitki köklerini besliyor. Özellikle açelya, gül ve benzeri asidik toprak seven bitkilerde pH dengesini düzenleyen posa, toprağın nem tutma kapasitesini artırarak kuraklığa karşı direnç sağlıyor.

TİCARİ BİR BOYUT KAZANDI

Son dönemde çay atıklarının piyasadaki değeri, evsel kullanımın ötesine geçerek ticari bir boyut kazandı. Çay posasının toprağı havalandırma ve drenaj kalitesini iyileştirme özelliği, profesyonel tarım uygulamalarında ve peyzaj çalışmalarında kullanımını artırdı. Piyasada artan talep doğrultusunda, çay fabrikalarından çıkan ve "çay çöpü" olarak adlandırılan atıklar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmeye başlandı.

DOĞRU KULLANILDIĞINDA MUCİZELER YARATIYOR

Bitki bakımında mucizeler yaratan bu doğal kaynağın doğru kullanımı ise verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bitkilerde böceklenme ve küf oluşumunu engellemek için posanın mutlaka şekerden arındırılmış olması ve hafif kurutularak toprağa karıştırılması gerektiği konusunda uyarıyor. Haftalık periyotlarla saksılara eklenen birkaç kaşık çay posası, gelişim aşamasındaki bitkiler için en düşük maliyetli ve en doğal gelişim desteği olarak nitelendiriliyor.