Galatasaray'da kazandığı 2 Süper Lig şampiyonluğunun ardından geçtiğimiz sezonun başında Benfica'ya gönderilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 22,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza attı.



26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma katılması Galatasaray taraftarını kızdırırken, transferin ardından Aktürkoğlu'nun en yakın arkadaşı olarak bilinen Yunus Akgün'den de sürpriz bir tepki gelmişti.



Eski takım arkadaşları Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün, sosyal medya hesaplarından Aktürkoğlu'nu takipten çıkarırken, taraflar arasında yaşanan kriz Milli takım kampına da sıçradı.

PHOTOSHOP İLE KEREM'İ SİLDİ



Yarın akşam Gürcistan ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yunus Akgün, gerçek fotoğrafta arkasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nu photoshop kullanarak sildi.



Söz konusu değişiklik taraftarların gözünden kaçmazken, Akgün ve Bardakçı'nın Milli takım kampına ellerinde GS Store poşetleriyle gelmesi de 'mesaj vermek' olarak yorumlanmıştı.