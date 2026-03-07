Gıda güvenliği uzmanları ve halk sağlığı kuruluşları, son yıllarda meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntıları konusunda artan risklere dikkat çekiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan değerlendirmeler, belirli pestisitlerin düşük dozlarda bile nörolojik gelişim bozuklukları, doğum kusurları ve öğrenme güçlükleri ile ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu.

Özellikle hamileler ve çocuklar gibi hassas gruplar için risk teşkil eden bu durum, günlük beslenmede sıkça tüketilen bazı temel gıdaları mercek altına alıyor.

EN YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ ÜRÜNLER

Yapılan laboratuvar analizleri ve pazar istatistikleri, bazı ürünlerin fiziksel yapıları ve yetiştirilme koşulları nedeniyle daha fazla kimyasal tuttuğunu gösteriyor. İşte dikkat edilmesi gereken öncelikli gıdalar:

Çilek ve ince kabuklu meyveler:

Listelerin başında yer alan çileklerin test edilen örneklerinin %90'ından fazlasında birden fazla pestisit bileşeni tespit edilmiştir. Benzer şekilde üzüm, şeftali ve nektarin gibi ince kabuklu meyveler, zararlılara karşı hassasiyetleri nedeniyle yoğun ilaçlamaya maruz kalmaktadır.

Yapraklı yeşiller:

Ispanak, kara lahana ve yaprak lahana gibi sebzeler, kıvrımlı yapıları nedeniyle kimyasal kalıntıları hapsetme eğilimindedir. Bu gıdaların pürüzsüz görünmesi, yüzeylerinde kalıntı olmadığı anlamına gelmemektedir.

Sert kabuklu gıdalar:

Elma ve armut, daha korunaklı bir kabuk yapısına sahip olsa da, bu dış katman kimyasalların birikmesi için bir bariyer görevi görebilir. Dolmalık biberler de yetiştirilme sürecinde yüksek ilaçlama oranına sahip ürünler arasında kategorize edilmektedir.

Küçük meyveler ve baklagiller:

Kiraz, yaban mersini ve taze fasulye gibi küçük boyutlu ürünlerde, her bir birimin tek tek temizlenmesinin zorluğu, toplam maruziyet riskini artırmaktadır.

BU ŞEKİLDE TEMİZLEYİN ÖNERİSİ

Uzmanlar, pestisit maruziyetini en aza indirmek için belirli temizlik protokollerinin titizlikle uygulanmasını tavsiye ediyor. Bu doğrultuda, meyve ve sebzeleri doğrudan soğuk ve basınçlı akan su altında yıkamak, yüzeydeki kir ve kimyasalları uzaklaştırmak için en temel ve etkili yöntem olarak kabul ediliyor Elma, armut ve biber gibi sert yüzeyli ürünlerde ise temiz bir fırça veya havlu yardımıyla yapılacak nazik bir mekanik temizlik, kalıntıların giderilmesine ek katkı sağlıyor.

Katmanlı yapıya sahip marul ve ıspanak gibi sebzelerin mutlaka tek tek yapraklarına ayrılarak yıkanması gerekirken, kabuklu meyvelerde uygulanacak soyma işlemi öncesinde mutlaka ön yıkama yapılmalı. Bu ön yıkama, kabuk yüzeyindeki kimyasalların soyulma esnasında meyvenin iç kısmına bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.