Freebets platformu tarafından Birleşik Krallık genelinde 2.000 sürücünün katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket, kullanılan araba markası ile sürücülerin zekâ seviyeleri (IQ) arasındaki korelasyonu masaya yatırdı.

Önce standart bir IQ testine tabi tutulan, ardından hangi marka aracı kullandıkları belirlenen sürücülerin puanları hesaplandığında, listenin zirvesinde çarpıcı bir marka yer aldı: Volvo.

Volvo sürücülerinin makul olduğu algısı kanıtlandı

Araştırma sonuçlarına göre Volvo sahipleri, IQ testinde ortalama 115 puan alarak genel dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir zekâ skoruna imza attı.

Freebets sözcüsü Tim Agnew, elde edilen verileri değerlendirirken, "Toplumda Volvo sürücülerinin her zaman mantıklı ve makul insanlar olduğuna dair yerleşik bir algı vardı; bu anketle birlikte artık bunun bilimsel bir teyidini de almış olduk" ifadelerini kullandı.

BMW sürücüleri şokta

Raporda sadece en akıllılar değil, marka bazlı tam bir zekâ sıralaması yayınlandı. Volvo'nun hemen arkasından gelerek testte ortalamanın üzerinde başarı elde eden ve podyumu tamamlayan diğer markalar sırasıyla şunlar oldu:

Skoda (113 puan)

Tesla ve Toyota (112 puan)

Honda (111 puan)

Sözcü Tim Agnew, bu markalara sahip olan sürücülere de seslenerek, "Eğer bir Skoda, Tesla, Toyota veya Honda kullanıyorsanız kendinizle gurur duyabilirsiniz" dedi.

Madalyonun diğer yüzü, bazı popüler Alman ve İtalyan markaları için tam bir hayal kırıklığı yarattı. Araştırmaya göre BMW ve MINI sürücüleri, IQ testinde ortalama 87 puan alarak genel ortalamanın epey altında kaldı ve listenin en son basamağına yerleşti. Listenin alt sınırını paylaşan diğer markalar ise Land Rover, Vauxhall ve Fiat olarak açıklandı.

"Kesin bilimsel kanıt olarak görülmemeli"

İngiliz basınının (Daily Star) geniş yer ayırdığı bu anket sonuçları, otomobil forumlarında büyük bir tartışma başlatsa da uzmanlar verilere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği konusunda hemfikir.

Çalışmanın sadece 2.000 katılımcı gibi sınırlı bir örneklem grubu üzerinden yapıldığı hatırlatılırken; bir insanın sürdüğü araba markası ile doğuştan gelen veya sonradan geliştirilen zekâ düzeyi arasında doğrudan, mutlak ve yüzde yüz bilimsel bir bağ olduğunu iddia etmenin genellemeden öteye geçemeyeceği önemle vurgulanıyor.