Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarder isimleri paylaştığı listesinde güncellemeye gitti.



2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, güncellemeyle birlikte ikinci sıraya gerilerken, Ülker'in yerini geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olmasıyla gündem olan iş insanı Hamdi Ulukaya aldı.





SERVETİNE DEV GÜNCELLEME



Değişiklik öncesinde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık serveti bulunan Ulukaya, son yıllarda ABD yönetimi ile kurduğu temaslar ve çok sayıda eyalette açtığı fabrikalarla birlikte pazardaki payını büyüttü.

Ulukaya'nın şirketteki hisseleri ve diğer yatırımlarının toplamı dikkate alındığında, mevcut mal varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi.



Güncellemenin ardından Murat Ülker, 5,4 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken, listenin üçüncü sırasında ise 4,7 milyar dolar ile Şaban Cemil Kazancı yer aldı.





