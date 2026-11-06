İran Sağlık Bakanlığı, olası bir nükleer saldırı endişesiyle Kazma Dağı çevresindeki halka iyot tableti dağıtmaya başladı. Haberler.com'un The Times'tan aktardığı habere göre dağıtım, dağın 2 ila 3 kilometre yakınında yaşayanları kapsıyor.

Dağıtımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik nükleer saldırı talimatı verebileceğini söylemesinin ardından başladığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığından bir yetkili, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir" dedi.

Devrim Muhafızları ile yakın bağları bulunan İranlı bir analist de "Çok az zaman kaldığını herkes biliyor. Amerika, Kazma Dağı’na karşı nükleer bir silah kullanmazsa bu bir mucize olur" ifadelerini kullandı.

KATAR: KALICI VE TAM ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran taraflarının müzakerelerde iki ülke arasında kalıcı ve tam bir anlaşmaya varma konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ise 2 Kasım'da, adını açıklamadığı bir kaynağa dayanarak Trump yönetiminin nükleer saldırı seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü. Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla değerlendirildiğini iddia ettiği bu seçeneğin, Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesisi yok etmeyi amaçladığını savunmuştu.

Potasyum iyodür içeren tabletler, tiroit bezini radyoaktif olmayan iyotla doyurarak radyoaktif iyodun burada emilmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu yolla ileride oluşabilecek tiroit kanseri riskini azaltmayı hedefleyen tabletler, diğer organları korumuyor ve dış radyasyonu engellemiyor.

Tabletlerin koruyucu etkisi açısından, yetkili makamların talimatıyla radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya maruziyetin ilk birkaç saati içinde doğru dozda alınması önem taşıyor.