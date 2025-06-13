Endokrinolog Prof. Dr. Anna Marchenko, Izvestia'ya verdiği röportajda, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını sürdürseler dahi aşırı kilo alımının çok çeşitli nedenleri olabileceğine dikkat çekti.

Marchenko’ya göre, sadece diyetinize dikkat etmek yetmiyor; günlük fiziksel aktivite düzeyinizi de korumanız şart.

Marchenko, metabolizmanın yaşla birlikte yavaşladığını ve kas kütlesinin azalmasının, vücudun eskisi kadar kalori yakamamasına yol açtığını vurguladı. “20’li yaşlarda fazla kiloları vermek görece kolaydır, ancak 40 yaşından sonra aynı beslenme düzeniyle kilo kontrolü neredeyse imkânsız hale gelebilir” dedi.

Doktor, fazla kilonun önlenmesi için mutlaka günde en az bir saatlik yürüyüş gibi hareketli aktiviteler yapılması gerektiğini öneriyor. “Ne kadar çok hareket ederseniz o kadar çok kalori yakarsınız; diyetinizi sıkılaştırmadan önce günlük aktivitenizi artırmayı deneyin” diye ekledi.

Tiroid hormonları ve insülin direncindeki bozukluklar ilk neden

Bununla birlikte, bazı hastaların tüm bu önlemlere rağmen kilo almaya devam edebileceğini belirten Marchenko, aşırı kilonun altta yatan hormonal dengesizliklerden kaynaklanabileceğini ifade etti. Östrojen, progesteron, tiroid hormonları ve insülin direncindeki bozuklukların, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda ani kilo artışlarına yol açabileceğini söyledi.

Marchenko, hormon dengesizliğinin tespit edilmesi ve tedavisinin yalnızca hekim kontrolünde ilaçla mümkün olduğunu hatırlattı. Obezite şüphesi varsa, vücut kitle indeksinin (VKİ) hesaplanarak 24,9 eşik değeri aşıldığında mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı: “VKİ’niz 27 veya üzerinde ise ciddi şekilde kilo verme yöntemlerini değerlendirmelisiniz.”

Uzmana göre modern yöntemler, aç kalmadan ve katı diyetlere başvurmadan da sağlıklı kilo vermeyi mümkün kılıyor; en doğru yol ise hem beslenme hem de fiziksel aktiviteyi dengede tutarak uzman gözetiminde ilerlemek.