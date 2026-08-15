Endonezya'nın doğusunda cumartesi günü erken saatlerde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yıkıma ve can kayıplarına yol açan sarsıntı, deprem riski yüksek olan bölgede büyük paniğe neden oldu.

İlk sayıma göre deprem sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Rakamın artamasından endişe ediliyor.

Depremin ardından yayımlanan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı. Enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Endonezya Jeofizik Ajansı (BMKG), ilk depremin yerel saatle 04.58'de, Flores bölgesinde 15 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Flores adasının kuzey kıyısı açıklarında, Ende kasabasının yaklaşık 68 kilometre kuzeybatısında olduğu açıklandı.

Sarsıntının ardından bazı bölgelerde yüksekliği bir metreden az olan tsunami dalgaları kaydedildi.

Ancak BMKG, deniz seviyesinde kıyı toplulukları için tehdit oluşturacak belirgin bir değişiklik tespit edilmediğini belirterek tsunami uyarısını kaldırdı.

Bölgede 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı da dahil olmak üzere onlarca artçı deprem meydana geldi.

20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremin ardından Sikka bölgesine bağlı Maumere kentindeki liman terminalinin bekleme salonu çökerken, Nagekeo bölgesindeki bir hastanenin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Binaların büyük çoğunluğu depreme dayanırken, müstakil evlerin bazılarının tamamen çöktüğü, bazı kamu binalarının da hasar gördüğü görüntülendi.

Doğu Nusa Tenggara Eyalet Valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, düzenlediği basın toplantısında, en az 5 kişinin uyudukları sırada üzerlerine moloz düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu ölümlerle birlikte toplamda 20 kişinin deprem sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi. Bazı kişilerin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor.

HALK TAHLİYE EDİLDİ

Merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Nagekeo'da ve çevre bölgelerde halk ile hastanedeki hastalar panik içerisinde yüksek kesimlere kaçtı.

Sosyal medyada yer alan ve teyit edilen görüntülerde, insanların panikle sokaklara koşuştuğu ve binaların yıkıldığı görüldü.

Pasifik Deprem Kuşağı (Ateş Çemberi) üzerinde yer alan ve 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, konumu nedeniyle sık sık şiddetli deprem ve volkanik faaliyetlerle karşı karşıya kalıyor.