Hafta sonu Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri için önerilen aylık 50 milyon IDR'lik konut ödeneğini iptal etti, tüm parlamento gezilerini askıya aldı ve istikrarı sağlamaya odaklanmak için Çin'e planladığı ziyareti iptal etti.

Buna ek olarak, siyasi figürlerin evleri ve devlet binaları yağmalandıktan veya ateşe verildikten sonra güvenlik güçlerine sert tedbirler almaları talimatını verdi.

ABD tarife riskleri ve gelişmekte olan piyasalardan sürekli sermaye çıkışları da dahil olmak üzere küresel risklerin etkisiyle piyasa güveni zaten kırılgandı.

Rupi, sene başından beri yüzde 2,4 değer kaybederek Asya'nın yenden sonra en kötü performans gösteren ikinci para birimi oldu.

Bugün, üst düzey bir ekonomi bakanı temel göstergelerin güçlü kaldığına dikkat çekerken Endonezya Bankası döviz müdahalesi de dahil olmak üzere önlemlerle para birimini koruyacağına söz verdi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Endonezya Rupsi, 16 bin 532 dolara yükseldi. TSİ 09.10'da 16 bin 475 seviyesinde bulunuyor.