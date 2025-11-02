Olay, İzmir’in Bornova ilçesinde meydana geldi. Atakent Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, Cadılar Bayramı’nı kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte Bostanlı Sahili’ne gitti.
Gençler, burada bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içti.
Bir süre sonra eğlenceye devam etmek üzere bir mekâna geçen Sirek, saat 20.00 sıralarında aniden fenalaştı.
Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Genç yaşta yaşamını yitiren Sirek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Alp Sirek’in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Genç öğrenciden geriye, gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.