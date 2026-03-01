Savaşın faturası pompalara kesiliyor! Operasyon öncesi 75-80 dolar bandında seyreden ham petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan gelen "geçişe izin yok" telsiz mesajları ve Tahran’daki lider kadrosuna yönelik saldırı iddialarıyla 100 dolar sınırını aşarak dikey bir yükselişe geçti. Enerji analistleri uyarıyor: Eğer Boğaz’daki bu kilit açılmazsa, dünya ekonomisi 150 dolarlık bir "hayalet fiyatla" yüzleşebilir. İşte krizin mali tablosu...



Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın küresel enerji piyasalarında yarattığı "tektonik sarsıntıyı" rakamlarla ve stratejik detaylarlarına yer verdiğimiz haberimizde Hürmüz Boğazı'nın ekonomiye etkilerini ele alacağız.

HÜRMÜZ'DEKİ KİLİT PETROL FİYATLARINI PATLATTI!

Savaş Öncesi: "Fırtına Öncesi Sessizlik" (Şubat 2026 Sonu)



Operasyonun başladığı 28 Şubat – 1 Mart tarihinden hemen önce, küresel piyasalar Washington ve Tahran arasındaki gerilimi "yüksek riskli bir diplomasi" olarak fiyatlıyordu.

Brent Petrol: 78,40 $ / Varil

WTI (ABD Hafif Petrolü): 73,90 $ / Varil

Piyasalar, Cenevre’deki müzakerelerden bir sonuç çıkabileceği umuduyla arz fazlası ve talep dengesine odaklanmıştı. Yatırımcılar için "savaş" hala uzak bir ihtimaldi ve risk primi varil başına sadece 3-5 dolar seviyesindeydi.

Savaş Sonrası: "Dikey Kırılma ve Panik Alımları" (1 Mart 2026)

Haberlerin yayılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki 150 tankerin "bekleme" moduna geçmesiyle rakamlar altüst oldu. Pazar günü itibarıyla piyasalarda oluşan tablo şöyle:

Brent Petrol: 108,20 $ (Cuma kapanışına göre yaklaşık %38 artış)

WTI (ABD Hafif Petrolü): 102,50 $ (Yaklaşık %39 artış)



Cuma günü 73,21 $ seviyesinden kapanan Brent petrolün, pazar günü saniyeler içinde 100 dolar barajını yıkması, dünya ekonomi tarihinde nadir görülen bir olaydır. Sadece 24 saat içinde yaşanan bu yaklaşık 35 dolarlık sıçrama beklentisi, 1973 Petrol Krizi'nden bu yana kaydedilen en sert günlük hareket olarak tarihe geçebilir. Uzmanlar, Pazartesi sabahı piyasalar tam kapasite açıldığında, fiziki teslimat endişeleriyle bu rakamın daha da yukarı iğne atabileceği (gap-up) konusunda uyarıyor.





HÜRMÜZ NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Hürmüz Boğazı sadece bir su yolu değil; dünya ekonomisinin oksijen kaynağıdır. Boğaz’ın kapanması şu anlama geliyor:

Günlük Sevkiyat: Her gün yaklaşık 20-21 milyon varil petrol bu 33 kilometrelik dar boğazdan geçiyor. Bu, dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biridir.

Asya’nın Enerji Hattı: Geçen petrolün %80'inden fazlası Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’ye gidiyor. Bu ülkelerin fabrikaları ve enerji santralleri şu an "stok tüketme" moduna geçti.

LNG Krizi: Sadece petrol değil, dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihtiyacının %20'si (başta Katar kaynaklı) bu noktadan çıkıyor. Avrupa’daki doğalgaz fiyatları, Hürmüz haberiyle birlikte %45 oranında değer kazandı.

FİYATLAR NEREYE GİDEBİLİR?

Uluslararası Kriz Grubu analisti Ali Vaez’in Al Jazeera’ya yaptığı açıklamaya göre, piyasalardaki bu yükseliş henüz "fiziki arz eksikliğinden" değil, tamamen "gelecek korkusundan" kaynaklanıyor.

120 $ Senaryosu: Eğer Hürmüz Boğazı 72 saatten fazla kapalı kalırsa, Brent petrolün 120 dolar bandına yerleşmesi bekleniyor.

150 $ ve Ötesi: Boğaz’da bir deniz savaşı çıkması ve tankerlerin sistemli olarak hedef alınması durumunda, fiyatların 150 doları aşarak küresel bir hiperenflasyonu tetiklemesinden korkuluyor.

PİYASADA "BOŞ KOLTUK" KORKUSU

Kpler’in kıdemli analisti Muyu Xu, Al Jazeera’ya verdiği demeçte; "Piyasa şu an sadece petrolün yokluğunu değil, bölgedeki düzenin tamamen çökmesini fiyatlıyor," diyor. Umman açıklarında vurulan tanker haberi, sigorta şirketlerinin bölgedeki gemiler için "savaş riski primlerini" %500 artırmasına neden oldu. Bu da lojistik maliyetlerin, petrol fiyatından bağımsız olarak ürün fiyatlarına (benzin, motorin, jet yakıtı) yansıması anlamına geliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE "AKARYAKIT VE DÖVİZ" BASKISI

Küresel krizin Türkiye yansıması hem pompada hem de döviz kurunda hissedilmeye başlandı.

Akaryakıt Zamları: Savaş öncesi 60 TL bandında olan motorin ve benzinin, hafta başı itibarıyla 75 TL sınırını aşması bekleniyor. Bu, lojistik maliyetleri üzerinden iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geliyor.

Dolar ve Enflasyon: Petrol faturasının kabarması cari açığı derinleştirirken, dolar kuruna olan talebi artırıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu durumu "girdi maliyeti krizi" olarak tanımlayarak hiperenflasyon riskine dikkat çekiyor.