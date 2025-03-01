Sağlıklı kalabilmek için tabağınıza ne koyduğunuza dikkat etmeniz büyük önem taşır. Farkında olmadan bazı besin öğelerinden yoksun kalmak, vücudumuz tarafından hızla hissedilir. Eksikliklerin ilk belirtisi genellikle yorgunluktur. Yorgunluk birçok nedene bağlı olsa da, akla gelen ilk sebeplerden biri magnezyum eksikliğidir.

Çoğu zaman olduğu gibi, bu durumu düzeltmek ve hatta önlemek, magnezyum açısından zengin besinleri daha fazla tüketmeye özen göstererek mümkündür.

Ulusal Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yapılan açıklamaya göre, erkeklerin günlük yaklaşık 380 miligram, kadınların ise günlük yaklaşık 300 miligram magnezyuma ihtiyacı vardır. Peki, bu besinleri nerelerde bulabilirsiniz? İşte yanıtı.

Magnezyum zengini yiyecekler

Healthline'a göre, bazı yiyecekler gerçek süper güçlere sahip olup inanılmaz miktarda magnezyum içeriyor. Ve bu yiyeceklerin en büyük kazananı, hiç şüphesiz ıspanak. Pişmiş ıspanağın 50 gramlık bir porsiyonunda yaklaşık 156 miligram magnezyum bulunuyor. Ardından, en zengin besinler kendi aralarında farklı kategorilere ayrılıyor. Salatalara kolayca eklenebilen kabak çekirdeği (156 mg) ve iltihap giderici özelliği ile bilinen chia tohumu (111 mg) bunlar arasında yer alıyor.

Medyanın listesinde ayrıca siyah fasulye (120 mg), edamame (100 mg) ve esmer pirinç (84 mg) de bulunuyor. Yağlı tohumlar arasında ise, badem ve kaju fıstığı sırasıyla 80 mg ve 74 mg magnezyum içermeleriyle dikkat çekiyor. Meyveler arasında ise kuru incir (101 mg) ve iki egzotik meyve öne çıkıyor. Bunlardan ilki, dikenli armut ya da opuntia kaktüsünün meyvesi olan ve tatlı bir tada sahip olan (127 mg) meyve. Son olarak, Endonezya'dan gelen, kötü kokusuyla bilinen durian (72,9 mg) ise listenin son sırasında yer alıyor.

Magnezyum eksikliğiniz olabileceğini düşünüyorsanız, bir doktora görünmek için randevu almanız önemlidir. Kan testi olmadan bu durumu tespit etmek zor olabilir, ancak bu kontrol oldukça kritiktir çünkü her besin eksikliği gibi magnezyum eksikliği de hafife alınmamalıdır.

Magnezyum, vücudun düzgün çalışması için vazgeçilmez bir mineraldir. Sinir iletiminde önemli bir rol oynarken, aynı zamanda kaslar, kemikler ve dişler için de temel bir bileşendir. Magnezyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız, yorgunluğun tek belirti olmadığını unutmamalısınız. Stres, sinirlilik, kas krampları hatta rahatsızlık hissi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Bu durumda, magnezyumdan zengin bir beslenmenin yanı sıra, bir süre gıda takviyeleri kullanmak faydalı olabilir.