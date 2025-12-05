ABD Başkanı Donald Trump’ın artan baskılarının sonucu olarak Türkiye, enerji politikasında yüzünü yavaş yavaş Rusya’dan ABD’ye çeviriyor. ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı kasım ayında katlanırken, Rusya ile yapılan anlaşmalarının ise yalnızca 1 yıllığına uzatılacağı açıklandı.

Ekim ayında ABD’den 1 kargo gemisi LNG ithal eden Türkiye, kasım ayında ise mevsim normallerinin altındaki hava durumuna rağmen, 12 kargo gemisiyle 900 bin ton metrik ton LNG aldı. Kasımda ABD’nin LNG ihracatının yüzde 8.2’sini tek başına Türkiye aldı. Yıl genelinde de Türkiye’nin ABD’den LNG ithalatı 5.5 milyon metrik tona ulaşırken, Washington’un ithalatımızdaki payı yüzde 14’e yükseldi. ABD LNG’sinin, Rus gazından ortalama yüzde 30 daha pahalı olduğu tahmin ediliyor.

İNDİRİM İSTİYOR

ABD, ‘Rus enerjisi satın almayın’ baskısı yaparken, Rusya’dan on yıllardır yapılan boru gazı ithalatının geleceği tartışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Gelecek yıl da Gazprom tedariğe devam edecek ancak biz daha çok kısa vadeli sözleşme uzatması veya sözleşme yenilemelerine odaklanıyoruz. Kısa vadeli derken, bir yıl gibi bir süreyi kastediyorum” diyerek Rus gazı anlaşmasının yalnızca 1 yıllığına uzatılacağını açıkladı. Bayraktar, Rusya’nın ‘rekabetçi’ teklifler yapmasını beklediklerini söyledi.

İflas eden şirketle nükleer görüşmesi

ABD ile enerji ithalatı, doğalgazdan ibaret değil. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop’taki nükleer santral projesinde ABD’li Westinghouse’un projeye katılabileceklerini açıkladı. ABD’nin büyük enerji şirketleri arasında yer alan Westinghouse, 2017’de iflas ettiğini açıklamıştı ancak sonrasında Brookfield ve Cameco tarafından satın almıştı. Bayraktar, Sinop’taki santralde ABD ve Güney Kore’yle birlikte çalışabileceklerini açıklamıştı.