Türkiye'nin ilk Youtuber'larından biri olan Enes Batur'un kararı takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Ünlü fenomen, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattı.

Fenomen, geçen günlerde son üç yıldır video atmadığı kanalındaki binlerce videoyu silmişti.

Enes Batur'un bu hamlesi en çok YouTube'deki en büyük rakibine yaradı. Ruhi Çenet, Batur'un YouTube hesabını kapatmasıyla 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.

Bir dönem YouTube'da milyonların takip ettiği Enes Batur son zamanlarda eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendikten sonra yaptıklarıyla gündeme gelmişti.

Başak Karahan'ın düğün hazırlıkları sürerken Enes Batur evli bir çift, birkaç çocuk ve bir de tekerli sandalyede bir adamın silüetini Instagram'da paylaşmıştı.

Bu gönderiyi sosyal medya kullanıcıları rahatsız edici bulmuştu.