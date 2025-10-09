Türkiye'nin ilk Youtuber'larından biri olan Enes Batur Sungurtekin'in son kararı takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Ünlü fenomenin, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattığı ortaya çıktı.
Fenomen, geçen günlerde son üç yıldır video atmadığı kanalındaki binlerce videoyu da silmişti.
SON DÖNEMDE YAŞADIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Bir dönem YouTube'da milyonların takip ettiği Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan evlendikten sonra yaptıklarıyla gündeme gelmişti.
Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini öğrendikten sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.
En çok dikkat çeken paylaşımı ise, Karahan'ın düğün gününde gelin-damat ve tekerlekli sandalyede bir adamın bulunduğu fotoğrafı paylaşması olmuştu.
Bu gönderi sosyal medyada tartışma yaratmıştı.