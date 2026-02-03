Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnaf ziyaretinde karşılaştığı emeklilere çeyrek simit dağıttı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler akıllara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022’de Taksim Camisi çıkışında vatandaşa dağıttığı tam simit görüntülerini getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Enfasyon AKP’nin simidini de yedi” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ordu’da esnaf ziyaretleri yaparken emekli vatandaşların olduğu çay ocağını da ziyaret etti.

EMEKLİYİ BUNA LAYIK GÖRDÜLER

Işıkhan, simitçiden aldığı simitleri eliyle bölerek her bir emekliye çeyrek simit düşecek şekilde dağıttı. AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir bu görüntüleri müzik eşliğinde video yaparak paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler akıllara Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın 2022’de Taksim Camisi’nde kıldığı cuma namazı çıkışında vatandaşa dağıttığı tam simit görüntülerini getirdi. İktidarın emekliye bir simidi bile layık görmemesine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, “Eskiden şov için sokakta bişeyler dağıtıyorlardı, artık onu bile layık görmüyorlar” dedi.

Paylaşımlarda yüksek enflasyon döneminde kamudan yapılması beklenen tasarrufun lüks makam araçları yerine vatandaşa dağıtılan simitten yapılmasına dikkat çekildi.