AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 27,58 4,29 5,03 Şubat 28,67 2,97 2,27 Mart 30,62 2,87 2,46 Nisan 31,16 3,24 3 Mayıs 31,17 2,10 1,53 Haziran 30,41 1,53 1,37 Temmuz 30,32 2,34 2,06 Ağustos 29,70 1,79 2,04 Eylül 30,09 2,47 3,23 Ekim 31,93 2,69 2,55 Kasım 31,89 1,31 0,87 Aralık 31,00 0,96

EMEKLİ VE MEMURUN MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 11,71 seviyesinde oluşması öngörülüyor. Bu oranın maaşlara yansıtılması durumunda, emeklilerin alacağı en düşük aylıkta belirgin bir artış yaşanacak. Buna göre halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, zamla birlikte 18 bin 857 liraya çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri açısından ise tablo daha farklı. Toplu sözleşme farkı ve enflasyon payı dikkate alındığında artış oranının yüzde 18,62 olması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 60 bin 25 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 893 liraya yükselecek.