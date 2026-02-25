Merkez Bankası (TCMB), Hanehalkı Beklenti Anketi’nde; hanehalkı beklentisi ise yüzde 48.8 ile değişmedi. Gelir grupları arasında belirgin fark oluştu. Asgari ücret ve altı gelir grubunda beklenti yüzde 50.9 olurken, bir ile iki asgari ücret aralığında yüzde 49.6, iki asgari ücret ve üzerinde yüzde 46.3 olarak ölçüldü. Bu tablo, geniş kesimlerde enflasyonun önümüzdeki yıl da yüksek seyredeceği beklentisine işaret etti.

“150 TL’YE HIYAR YİYORUZ”

2025 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program’da 2026 enflasyonu yüzde 16 olarak öngörülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0.9 puan, piyasa katılımcılarında 0.1 puan geriledi” dedi. Bakan’ın açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşımlarda bir kullanıcı, “Sayın bakanım siz geldiğinizden beri ilk kez hıyarı 150 TL yemeye başladık bilginiz olsun” derken; bir başka kullanıcı, “Allah aşkına sayın bakanım, bakın biraz vatandaşın haline; emeklinin, asgai ücretlinin ayakta duracak hali kalmadı. Gıda enflasyonu uçuyor. Pahalılık mutfağı kırdı. Siz hala 0.1 puan enflasyon beklentisi geriledi diyorsunuz. Kime ne diyeceğiz şaşırdık” ifadelerini kullandı.