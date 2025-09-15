Son bir yılda ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 24,64 oranında artış gösterdi. Ancak aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Döviz kurlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı; dolar yüzde 20,7, euro ise yüzde 26,8 değer kazandı. Böylece ikinci el araç fiyatlarının, enflasyonun gerisinde kaldığı dikkat çekti.

Ağustos ayında görülen yüzde 3,98’lik yükseliş ise temmuz ayındaki artış hızının neredeyse iki katına ulaşarak piyasadaki yukarı yönlü eğilimi daha belirgin hale getirdi.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI YOL GÖSTERECEK

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yapılan değerlendirmede, ikinci el araç pazarında son altı aydır devam eden kesintisiz artış eğilimine vurgu yaptı. Gözelekli, fiyat artışlarının döviz kurlarına kıyasla daha hızlı gerçekleşebileceğini ve olası bir ÖTV değişikliğinin piyasada yaklaşık yüzde 5 oranında yansıma yaratabileceğini ifade etti.

Enflasyon ve dövizdeki dalgalanmaların fiyatlar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran Gözelekli, sıfır araç fiyatlarındaki olası artışların ikinci el piyasasında talebi daha da artırabileceğini dile getirdi.