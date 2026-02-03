Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de tartışılıyor. Türkiye'nin kırılmaz kalemi Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını Kırmızı Beyaz'da yanıtlıyor.

Türkiye'de bitmek bilmeyen ekonomik kriz ve enflasyonu yorumlayan Yılmaz Özdil, AKP'nin enflasyonu bilinçli olarak bitirmediğini söyledi.

'AKP YOKSULLUĞU SÖMÜRÜYOR'

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"- Enflasyon bilinçli olarak düzeltilmiyor. Bunlar özellikle düzeltmiyorlar ve uzatıyorlar. AKP iktidarı herkes AKP'nin dini sömürerek iktidarda kaldığını düşünüyor, hayır. AKP yoksulluğu sömüren bir zihniyet. Yoksulluk ne kadar derinleşirse AKP iktidarı o kadar kökleşiyor. Mesela biz televizyonda emekli röportajları yaptık. Bazıları diyor ki 20 Bin ile sömürüyoruz bari 30 Bin yapsalar olur diyor. Paraya endeksli bir oy durumu getiriyor. Bilinçli olarak Türk insanını ucuzlatıyor."

"- CHP'nin işportacı heriflerle siyaset yapacağına sosyologlarla siyaset yapması lazım. AKP'den önce uluslararası şirketlerin Türkiye'de istihdam ettiği insan sayısı Koç Holding'in beşte biri idi. Bugün sadece Alman sermayesinin istihdam ettiği Türk vatandaşı sayısı Koç Holding'in dört misli. Çünkü insanı ucuzlatıyorsun. Türkiye'nin yetişmiş liyakat sahibi gençlerini yabancı ülkelerin personeli yapıyorsun.

- Enflasyon neden 49 aydır ve anlatayım. Türkiye yumurta ihracatında dünyada üçüncü sırada ama biz yumurtanın tonunu 700 dolarak satıyoruz. Polonya aynı yumurtanın tonunu Bin 200 dolara, Hollanda Bin 500 dolara satıyor. Mesela yaş üzümde dünyanın onuncu sırasındayız. Yaş üzümün tonunu 650 dolara satıyoruz. Şili Bin 300, İtalya Bin 700, ABD İki Bin 300 dolara satıyor. Gene en ucuz bizimkisi."

"- Bu enflasyonla Türkiye'yi sömürge ülkesi yaptılar. Kendi vatanımızı, değerimizi Afrika seviyesine düşürdüler. Enflasyonla vesaire ile önce emeği, insanı para etmez hale getirdiler sonra o insanı ekmeği bulamaz hale getirdiler. Eskiden gelip Türkiye'de eğitimli insanı 10 liraya çalıştırırken şimdi 3 liraya çalıştırıyor. Türk insanını bilinçli olarak ucuzlatıyorlar. Enflasyon bu yüzden düşürülemiyor. Yoksa Mehmet Şimşek ne yapılması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Türkiye yabancı sermayenin marabası haline geldi.

- Bizim gençlerimizi yurtdışına gidiyor mesela. Oraya gidenler ne oluyor? Benzin istasyonun pompacı oluyor. Mesleğini yapamıyor. Her şey pahalı ama emek ucuz."

- Turgut Özal döneminde Türkiye'de turizm başlatıldı. Turizm okulları kuruldu. Sermaye bu işe girdi. Otellerimiz oluştu. Bugün AKP iktidarında bakıyorsunuz otellerin neredeyse tamamı yabancı sermayenin Türk çocukları havlucu olmuş, kapıda vale olmuş. Enflasyonu bu yüzden bilinçli olarak düşürmediklerini düşünüyorum."

AKP'Lİ MESTAN ÖZCAN'A TEPKİ

"- Burada çok ilginç bir not var. 2024 yerel seçim öncesini hatırlayalım lütfen. Varlığıyla onur duyduğumuz Ekrem İmamoğlu yeniden İBB adayı idi. AKP'de karşısına Murat Kurum'u çıkarttı. Karşılıklı kampanyalar sırasında herkes bir şey söyler. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete atılmadan önceki işlerden biri de köftecilik olduğu için Murat Kurum, "Bakanlıkların kapısından içeri giremezsin. Sen ancak Bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar" demişti. Kurum aynen böyle demişti. İşte bu Mestan köfteci. Milletvekili yapmışsınız kardeşim.

- Ben CHP'nin yerinde olsam haddime değil ama Ekrem İmamoğlu ile Mestan'ı poster yaparım. Bu da AKP'nin köftecisi diye poster yaparım. Ekrem İmamoğlu'nun mu köftesini yersiniz yoksa bunun köftesini mi yersiniz derdim. 500 Bin lira ile geçinemiyorum vereyim parayı siz geçinin diyen biri."

"- Burada Trakya'da ben böyle şey görmedim. İnsan nasıl AKP'li olur Trakya'da. Para var bende çok zenginim köfteci zincirim var bu para bana yetmiyor diyor. Milletvekili olmasaydın o zaman. Vekillik meslek değil birader. Bırak yapmak istemiyorsan yapma. Git köftecisin köfteciliğini yap. Hem geliyorsun 500 Bin lira parayı alıyorsun. Bir de insanlara tepeden geçinecekseniz siz geçinin diyor. Bir tanesi de 150 Bin dolarlık saatle geliyor. Bu saatle olur mu diyorsun ertesi gün inadına yapar gibi 450 Bin dolarlık saatle geliyor.

- Bu görgüsüzlük yani AKP başörtülü kızların gözyaşları ile iktidar oldu. Şuanda o kızlarımızın gözyaşları bunların tek taş pırlantasında parlıyor. AKP'nin geldiği nokta bu. AKP var olma sebebini inkar etmiş bir parti haline dönüştü. 2002 yılına gidelim. AKP'nin böyle görgüsüz isimleri yoktu. Varlıklı bile olsalar gösteriş yapayım, milletin gözüne saatimi sokayım falan yoktu. Bu varlıklı olmakla sonradan zengin olmak arasındaki farktır bu. Zengin olmak varlıklı olmak demek değildir. Mesela zengin çok parası olduğu için çiçek satın alır. Varlıklı ise hayatı karanfil gibi yakasına takan insandır."

"CHP'NİN YAPTIĞI EN İYİ ŞEY BUNU AKP'YE KAKALAMAK OLDU"

Yılmaz Özdil, CHP'den AKP'ye geçen ve açıklamalarıyla dikkat çeken Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşı söylemlerine ilişkin şunları söyledi:

"- Ben zaman zaman CHP'ye öneriler yapıyorum ama bence CHP'nin son zamanlarda yaptığı en iyi şey AKP'ye kakalamak oldu kesinlikle. Bunun gibi toplumu aşağılayan tiplere İsviçre dahil dünyanın hiçbir yerinde sağlanmayan imkanlar sağlanıyor. Adam hem maaş alıyor hem de iki yıl orada oturdu diye emekli maaşı alıyor. Bunların parasını yoksul Türk Milleti ödüyor."