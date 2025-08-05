Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurt içinde enflasyon rakamları takip edildi. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında hareketlenmeler görüldü. Dolar/TL yeni rekorla başladı. Dünü 40,56 ile 40,67 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü40,57 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 09.29'da 40,68 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YÖN YUKARI
Euro/TL haftanın ikinci işlem gününde kısmi yükselişler yaşıyor. Gelen enflasyon rakamlarının ardından, döviz kurlarındaki yükselişler yaşandı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.29'da 47,03 seviyesinde bulunuyor.
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