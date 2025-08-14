Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-III' sunumunu gerçekleştirildi.

TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminleri ile ilgili olarak, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" dedi ve "Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Ara hedefleri ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" şeklinde ekledi.

Karahan, bu enflasyon raporu itibarıyla orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin değişikliğe gitme kararı aldıklarını söylerken, "Yeni yaklaşımla, enflasyon raporu tahminlerine ilave olarak, taahhüt ve çıpa işlevi görecek yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilmeye başlanacak. Olağanüstü gelişmeler olmadıkça sürece ara hedefler değiştirilmeyecek. Ara hedefler, enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleridir" olarak ifade etti.

DAHA GERÇEKÇİ BİR HALE GELDİ

Ekonomist Hande Şekerci'nin Merkez Bankası'nın raporuna dair görüşleri:

Beklemediğimiz belirgin bir değişiklik yapıldı. Kontrol ufkuna baktığımız zaman, Merkez Bankası Türkiye gibi bir ülke için 12 ay ile 24 ay aralığının makul olduğunu söylüyor. Yani, Merkez Bankası için dahi olsa 2 sene sonrasını öngörmek çok daha zorlaşıyor.

Merkez Bankası bu sene sonu için ara hedefin yüzde 24 olarak kaldığını söylüyor ama bunun bizim için pek de bir önemi yok. Çünkü, bu sene sonu için yüzde 25 ile yüzde 29 arasına bakıyoruz. Sayın Karahan'da bu yıl sonu için enflasyonun, yüzde 75 hatta daha üzeri bir ihtimalle yüzde 24'ün üzerinde olacağını söyledi.

Biz de yıl sonu enflasyon tahminimizi aşağı yönlü revize ederek yüzde 30,2 olarak belirlemiştik. Merkez Bankası'nın tahminini de düşününce, muhtemelen üst banda yakın bir gerçekleşme göreceğiz.

2026 tahminlerinde belirgin bir revizyon olması da önemli ve daha gerçekçi bir hale geldiğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde de belirsizlikleri yaşayabileceğimizin farkında ve uç olaylar olmadığı sürece tahmin değiştirmeyi tercih etmiyor. Bu nedenle yeni bir pencere açıldı diye düşünüyorum. Bence biraz daha iletişim güçlendirilirse, hem küçük yatırımcının anlaması hem de piyasanın oturtması için daha faydalı olabilir.

MERKEZ BANKASI SATIR ARALARINDA NEYE DİKKAT ÇEKTİ?

Ekonomist Murat Özsoy'un Merkez Bankası'nın 'ara hedef' kavramına dair görüşleri:

TCMB’nin bugünkü enflasyon rapor sunumu ile birlikte ara hedef kavramı hayatımıza girmiş oldu. Bundan böyle piyasalarda öngörülemeyen, jeopolitik siyasi gündem gibi konulardan ötürü ani değişimler olmadığı sürece güncellemesi yapılmayacak ara hedef kavramı sunulmuş oldu.

TCMB, orta vadeli bir çıpa oluşturması amacıyla bu hedefleri koyduğunu aktardı. 2025 yılı hedefini yüzde 24 seviyesinde bırakıp, tahmin aralığını yüzde 25 ve yüzde 29 aralığında bırakması da aslında bu konuda ilk örnek teşkil etti. Yani Merkez Bankası ben yüzde 24’ü hedeflemiştim, bu yıl tutmayacak anladım, ama bu benim hedefimdi o nedenle tutmayacak olsa bile bugün söz verdiğim gibi değiştirmedim dedi ve tahminim 25 ile 29 aralığında bir yerde tamamlamak dedi. Hedef ile tahmin aralığı kavramlarını da ayrıştırmak için böyle bir adım attığını söyledi.

Bu değişiklik ile enflasyonda daha hedefe odaklı bir Merkez Bankası görür müyüz diye soracak olduğumda ben şahsen pek o kanıda değilim. Neticede bu yılı ele alalım. Eğer 2025 yılını yüzde 29 oranında bir yıl sonu enflasyon ile tamamlarsak, Merkez Bankası ara hedefim tutmadı ama yine de tahmin aralığım içerisinde kaldım diyecek. Bundan sonraki yıllarda 2026 ve 2027 için de benzer bir aktarım dilini görebiliriz. Dolayısıyla, piyasa açısından bence ara hedeften ziyade daha çok yine tahmin aralığı önemsenmeye ve takip edilmeye devam edecektir.