Yarın açıklanacak resmi enflasyon verisi öncesinde gelen öncü veriler fiyat artışlarının şubat ayında da hız kesmeden devam ettiğini, zamlar karşısında zaten düşük olan ücretlerin daha da eridiğini ortaya koydu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan 2026 yılı Şubat ayı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3.85 arttı.

Yıllık artış yüzde 37.88 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 41.14’e ulaştı. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları da aylık yüzde 1 artış kaydederken, özellikle eğitim, konut ve gıda kalemlerindeki yüksek oranlar dikkat çekti.

GIDA YİNE ZİRVEDE

Şubat ayında en yüksek artış yüzde 6.87 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda, en yüksek fiyat azalışı ise yüzde 0.17 düşüş ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda izlendi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 52.18 ile eğitimde, yüzde 45.97 ile konutta, yüzde 41.40 ile de gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na göre şubat ayında açlık sınırı 32 bin 365 TL, yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL olarak hesaplandı. Buna karşın en düşük emekli aylığı 20 bin, asgari ücret ise 28 bin 75 TL seviyesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı resmi enflasyon hakkında İTO verileri fikir vermesi açısından önemli. Öte yandan bilhassa da büyükşehirlerde yüksek enflasyon karşısında dar gelirli vatandaşın geçim derdinin büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Bu ayın başında açıklanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu raporu da ücretlerin daha cebe girmeden en az 113 milyar 18 milyon lira eridiğini göstermişti.

Markette zam şampiyonu marul

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Şubat ayında markette 41 ürünün 28’inde fiyat artışı, 13’ünde ise fiyat azalışı görüldü. Şubat ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50.3 ile marul oldu. Maruldaki fiyat artışını yüzde 34.2 ile sivri biber, yüzde 29.9 ile salatalık, yüzde 18.4 ile kabak ve yüzde 16.3 ile limon takip etti. üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 229.7 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat farkını yüzde 226.7 ile marul, yüzde 223 ile kuru soğan, yüzde 218.7 ile pırasa takip etti.”