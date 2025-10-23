Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde kritik bir önem taşıyan enflasyondaki katılık kendini turizm verilerinde de öne çıkardı. Her geçen yıl tatil süresini azaltan ancak harcamaları katlanan yerli turist, yaz döneminde bir haftadan az tatil yaparken; harcamalarının 3’te 1’ini ise gıda enflasyonunun da etkisi ile fahiş fiyatlara sahne olan yeme içmeye harcadı. Bahar ve yaz döneminde gıdada artan hasada rağmen ateşi düşmeyen ve ekim verilerinde yıllık bazda yüzde 36 artış kaydedilen gıda enflasyonuna paralel olarak yerli turistin 2025’in ikinci çeyreğindeki yeme içme harcaması 35.2 milyar TL’ye ulaştı. Turizm sektörünün zirve yaptığı pandemi öncesinde 2019 yılı verilerine göre ise bu rakam 3.3 milyar TL seviyesindeydi. 2023 yılında 15.7 milyar TL seviyesinde ölçülen yerli turistin yeme içme harcaması 2 yılda 2’ye katlanırken seyahate çıkan kişi sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor.

116.7 MİLYAR TL HARCANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan hane halkı turizm harcamalarının ikinci çeyrek verilerine göre yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi seyahate çıkarken, seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.9 azalarak 17 milyon 76 bin indi.

Ortalama geceleme sayısı 5.8 gece ile dip seviyeye inerken; seyahate çıkanlar 116 milyar 933 milyon 487 bin TL harcadı. Bu harcamalarda yüzde 30.1 ile aslan payını alan yeme içmenin ardından ulaştırma yüzde 25.8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15.7 ile konaklama harcamaları ilk 3’e girdi. Geçen yılın aynı döneminde 5.200 TL olan seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 TL oldu.

Vergiler enflasyonu yukarı çekiyor

Enflasyonda düşüş umudu her yıl bir sonraki döneme ertelenirken TEPAV Program Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, verdiği bir röportajda Türkiye’de enflasyon üzerinde kamu maliyesi etkisinin yüksek olduğunu belirterek, kamu harcamalarındaki artışların enflasyona etkisinin 2026’da daha belirgin şekilde ortaya çıkabileceğini ifade etti. TEPAV’ın son Para Politikası Değerlendirme Notu’na göre ise Eylül 2025’te Türkiye’nin aylık tüketici enflasyonu yüzde 3.23 ile G20’de zirveye çıkarken, yıllık bazda da OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyeye ulaştı.