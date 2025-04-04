Belce ÖRÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yine piyasa beklentisinin altında açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2.46 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 38.10 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık enflasyonda ilk sırada yüzde 9.96 ile alkollü içecekler ve tütün, yıllık değişimde ise zirvede yüzde 80.42 ile eğitim yer aldı. Enflasyonda diğer belirleyici gruplar gıda ve alkolsüz içecekler ile konut oldu.

HEDEFLER DEĞİŞEBİLİR

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise martta aylık enflasyonu 3.91, yıllık enflasyonu ise 75.20 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre de mart ayında kentte aylık enflasyon yüzde 3.79, yıllık enflasyon yüzde 46.23 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin genel değerlendirmesi ise 19 Mart’taki operasyonların ekonomik etkilerinin mayısta açıklanacak nisan ayı enflasyonunda kendini göstereceği yönünde oldu.

Enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023 ile aynı seviyede olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işın Çelebi, “2 senedir 16 milyon emeklinin, 9 milyon asgari ücretlinin fedakarlıkları nereye gitti? Verimlilik artırılmadığı sürece enflasyonla mücadelede başarılı olunamaz. 1 yıldır pembe tablo çizildi. 2 senedir enflasyon yerinde sayıyor. Gelir dağılımındaki uçurum da derinleşti üstelik” dedi.

Market endeksi yüzde 5.85 arttı

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi sepetindeki fiyat artışı yüzde 5.85 oldu. Market Endeksi verilerini açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz; “2024 Ocak’tan bu yana en yüksek fiyat artışı kaydedildi” dedi. Son 14 ayın en yüksek artışının kaydedildiği bu rakam ile birlikte 2025 yılının ilk üç aylık döneminde artış oranı yüzde 12 oldu.