Faiz oranında Venezuela’nın ardından yüzde 37 ile ikinci sıradayız. Enflasyonda ise yüzde 30.65 ile beşinci sıradayız. Bizden önce yine Venezuela, Güney Sudan, İran ve Arjantin var. Yakın zamanda devlet başkanları Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılan Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 172, faiz oranı ise yüzde 58.59 seviyesinde.

BİZDEKİ AYLIK, AVRUPA’ DAKİ YILLIK

Faizde Venezuela’yı takip eden, enflasyonda dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’deki eko-

nomik tablo her kesimi oldukça zorluyor. Türkiye’deki aylık enflasyon oranları Avrupa ülkelerinin pek çoğunun yıllık enflasyonuna tekabül ediyor. Bu durum Türkiye’de ekonomik anlamda geçinebilmeyi de, üretim yapmayı da neredeyse imkansız kılıyor.

HAYATIMIZI ZEHİR EDİYOR

Ekonomist İnan Mutlu, sosyal medyada bu tabloları, “İşte hayatımızı zehir eden sarmal. Ekonomi yönetiminin bu tabloyu değiştirecek kapasitesi zaten yok” notuyla paylaştı.