Türkiye'de enflasyonun gerilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etme potansiyelini güçlendiriyor. Capital Economics'in analistlerine göre, bu durum önümüzdeki toplantıda büyük oranlı bir indirim beklentisini artırıyor.

Capital Economics'ten William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin Merkez Bankası'na faiz oranlarını daha da düşürme alanı sağladığını belirtti.

Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 33'e gerilemesi, fiyat artışlarındaki ivmenin yavaşladığını gösteriyor.

Jackson, temel baskıların yumuşadığına ve bunun da önümüzdeki perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında büyük faiz indirimlerinin kapısını açık bıraktığına dikkat çekti ve bir hafta vadeli repo faiz oranında 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 41 seviyesine gerilemesini bekliyor.

HAZİRANDAKİ TAHMİN DEĞİŞTİ

Capital Economics ekonomisti William Jackson, TCMB'nin yıl sonuna kadar faizleri yüzde 38 seviyesine çekebileceğini öngörmüştü. Yeni tahmininde ise yüzde 41 tahmininde bulundu.

JPMORGAN'DAN DA FAİZ İNDİRİMİ REVİZESİ GELDİ

ABD'li finans devi JPMorgan, Eylül ayı için TCMB'den 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisini 200 baz puan indirime revize etti.

ING GLOBAL'DEN 'ÖLÇÜLÜ İNDİRİM' ÇIKIŞI

Türkiye’de ağustos ayı enflasyon verileri, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle piyasa beklentilerini aşarken, yıllık enflasyonda gözlenen düşüş eğilimi Merkez Bankası’nın eylül toplantısında daha temkinli bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini öne çıkardı. ING Global tarafından yapılan değerlendirmede, son enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinde karşılaşılan yapısal zorlukları ortaya koyduğu ve para politikasında dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğine işaret edildi.

ING ekonomistlerine göre, ağustos ayındaki yüksek enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında daha ölçülü bir faiz indirimi yapmasına neden olabilir. Özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat baskılarının sürdüğü, buna karşın yıllık bazda gerilemenin devam ettiği vurgulanıyor. ING, yılın geri kalanında kur şokları ya da ücret kaynaklı ek baskılar yaşanmazsa enflasyonun 2025 sonunda %30 seviyesine inebileceği tahminini sürdürüyor.

Öte yandan, toplantının CHP Kongresi davası ile aynı güne denk gelmesi, siyasi hassasiyetleri artırarak para politikası kararlarını daha karmaşık bir zemine taşıyor. ING analistleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimi büyüklüğünde döviz talebini de yakından izleyeceğini belirtirken, açıklanan enflasyon raporundaki ara hedeflerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasının, bu ayki faiz adımını sınırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Merkez Bankası'nın, daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi, politika kararlarını veri odaklı ve toplantı bazında şekillendirmesi bekleniyor. Ancak enflasyondaki dirençli seyrin, agresif faiz indirimlerine kapıyı kapattığı görüşü öne çıkıyor.