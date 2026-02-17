Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kira fiyatlarını 4 ayda bir derlediğini, bu nedenle kira zamlarının enflasyona gecikmeli yansıdığını bildirdi. Merkez, kira fiyatlarının enflasyona yansımasını içeren teknik bir çalışma yaptı.

ÇALIŞMADAKİ TESPİTLER

Maaş zamlarının belirlenmesinde kullanılan tüketici fiyat endeksi 2025’te yüzde 30.89 artmıştı. Merkez kira enflasyonunun 2025’te manşet enflasyonun oldukça üzerinde bir seyir izleyerek yılı yüzde 61.6 düzeyinde tamamladığına dikkat çekti. TCMB, ‘Kira Enflasyonu Dinamiği ve Tahmini’ isimli çalışmasında şu tespiti yaptı:

“TÜİK, örneklemindeki her bir konutun kira bilgisini 4 ayda bir derlediği için spesifik bir ayda örneklemin yalnızca yüzde 25’inin kirasını güncellemekte ve diğer konutların kirasının sabit kaldığını varsaymaktadır. Bu durumda, kirası derlenen grubun kiralarında gözlenen 4 aylık artış endekse yansırken diğer konutların kira endeksindeki artışa katkısı sıfır olmaktadır. Bir başka deyişle, TÜİK kira endeksi pratikte ödenen kiraların 4 aylık hareketli ortalamasına karşılık gelmektedir.”