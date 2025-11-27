Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı TÜFE verilerine ilişkin güvensizlik, toplumun geniş kesimlerinde giderek derinleşiyor. Özellikle madde fiyatları ve madde ağırlıklarının uzun süredir açıklanmaması bu güvensizliğin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Birçok vatandaş, gerçek fiyatların saklandığı ve bu nedenle enflasyon oranının gerçeğinden daha düşük açıklandığı yönünde yorumlar yaparken, bu durum kamuoyunda geleceğe dönük enflasyon hesaplamalarının doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

BEKLENTİLER BOZULUYOR

Ekonomim'den Alaattin Aktaş’ın değerlendirmesine göre enflasyon beklentilerindeki bozulma henüz giderilebilmiş değil. Sektörel tahminler, finans çevrelerinin dahi resmi hedeflerin oldukça üzerinde bir oran öngörüyor.

Yeni yılla birlikte atılacak adımların belirsizliği ve iletişim eksikliği nedeniyle güven sorunu derinleşecek.

2026'DA AĞIRLIKLAR DEĞİŞİYOR

TÜİK’in ekim ayı sonunda yaptığı açıklamayla, 2026’dan itibaren TÜFE’de ağırlıkların hanehalkı bütçe anketi yerine ulusal hesapların hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre belirleneceği duyurulmuştu. Ayrıca 2003 olan baz yılın 2025’e güncelleneceği belirtildi.

Ekonomim’den Alaattin Aktaş’ın aktardığına göre, bu değişikliğin özellikle gıda ve konut gruplarında önemli etkiler yaratacak.

Gıdanın mevcut TÜFE’de yüzde 24,97 olan ağırlığının GSYH hesaplarına göre yüzde 21,72’ye gerileyeceği belirtiliyor.

Konut grubunda ise GSYH’ye göre ağırlık yüzde 15,85 seviyesinde bulunuyor. Bu hesaba izafi kira da dahil.

Mevcut sistemde izafi kira TÜFE’ye dahil edilmezken, gerçek kiranın ağırlığı yüzde 6,8. Konut grubunun tamamı ise yüzde 15,22 paya sahip. 2026’da izafi kira dahil edildiğinde gerçek kira ağırlığının düşmesi ve bunun da enflasyonun daha düşük görünmesine yol açması bekleniyor. “Enflasyonda asıl kavga gürültü seneye kopacak” diyen Aktaş etkilenecek grupların gıda ve konut olacağını aktardı.

DÜŞÜK GELİR GRUPLARI ETKİLENECEK

Ekonomim’den Alaattin Aktaş’ın aktardığı bilgilere göre, en düşük gelirli yüzde 20’lik kesim harcamalarının yaklaşık yüzde 37’sini gıdaya, yüzde 29’unu ise konuta ayırıyor. Konut grubunda özellikle kira giderleri öne çıkıyor.

2026’da gıda ve konut gruplarının ağırlığının düşmesi, bu kesim için enflasyonun gerçek hayatla daha az örtüşmesi nedeniyle tartışmaları artıracak gibi görünüyor.

YENİ YÖNTEM ŞUBAT 2026'DE AÇIKLANACAK

TÜİK, ağırlık değişikliğine ilişkin detayların 2026 yılı ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, 3 Şubat 2026 tarihinde paylaşılacağını duyurdu.

Ancak Aktaş’a göre, kamuoyunun bu kadar önemli bir değişiklik hakkında şimdiden kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor.