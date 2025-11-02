Her yıl yukarı yönlü güncellenen enf­lasyon hedefleri, bu yıl da tutmayacak. Bunu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yüzde 25-29 aralığındaki yıl sonu hedefine ilişkin ‘tutması zor’ sözle­riyle doğruladı. Öyle ki enflasyon verisi için öncü gösterge kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre kentin ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3.31 ölçüldü.

İstanbul’da yıllık enflasyon ise yüzde 40.84 olarak hesaplandı. AA enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler de, düşüşe geçmesi beklenen enflasyon için, sınırlı bir gerileme öngördü.

Tahminlerin ortalaması aylık yüzde 2.69, yıllık ise sınırlı bir gerileme ile yüz­de 33.03 oldu.

36 ÜRÜNDEN 22’Sİ ARTTI

Öte yandan gıda fiyatlarındaki artış da sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, ekimde mar­kette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı ol­duğunu, 14’ünde ise düşüş görüldüğünü açıkladı. Bayraktar, markette yüzde 32.9 ile fiyatı en fazla artan ürün olan patatesi, yüzde 30.3 ile kuru soğanın, yüzde 24.4 ile domatesin, yüzde 12.2 ile yeşil soğanın takip ettiğini aktardı.

MARKETTE 4 KAT FAZLA FİYAT

Üretici ve market fiyatlarındaki makas da yüksek seyretmeye devam ediyor. Ekimde patates markette, üretici fiyatına göre 4.8 kat fazla fiyata satıldı. Kuru soğan­da fiyat farkı 3.8 kat olurken, marul 3.4 kat, maydanoz 3.3 kat fazla fiyatla etiketlendi. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüz­de 21.9 ile yeşil fasulye oldu.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 32’yi bulur

Ekim ayı enflasyonu için sınırlı geri­leme beklenen AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyo­nu için ise yüzde 31.93 tahmininde bulundu. 28 ekonomistin görüş bil­dirdiği ankette öngörüler, yüzde 31 ile yüzde 33.06 aralığında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 3.23 ile yıllık yüzde 33.29 olarak açıklamıştı. TÜİK ekim verilerini ise pazartesi günü (3 Kasım) açıklayacak.

Giyim ve ayakkabı fiyatları %17 arttı

Havaların soğumasıyla İstanbul’da ekim ayında en çok fiyatı artan harca­ma grubu giyim ve ayakkabı oldu. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre İstanbul’da ekimde, bir önceki aya göre, giyim ve ayakkabı harcamalarında yüzde 17.26, haberleşmede yüzde 5.42 fiyat artışı kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içecek­lerde artış yüzde 4.05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3.97, alkollü içecekler ve tütün harcamalarında yüzde 2.38, konut harcamalarında ise yüzde 2.21 artış görüldü.