Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta, “Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız” ifadesini kullansa da enflasyonla mücadelede verilen sözler unutuldu. Erdoğan’ın 2004 Mayıs’ta gittiği Ankara Çankaya Kırkkonaklar’daki semt pazarındaki ürünlerin 22 yıldaki fiyat artışı Türkiye’nin nasıl bir krize sürüklendiğini yeniden gözler önüne serdi. Satış yapamayan esnaf da çareyi tezgah kapamakta bulurken, cuma günleri kurulan ve bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyen pazarda artık sessizlik hakim.

Erdoğan, 22 yıl önce Başbakan olarak bu pazardan aldığı birer kilogram çilek ve erik, 2 kilogram salatalık, 3 koli yumurta, 2 kilogram soğan, 5 kilogram karpuz, 10 adet simit için 27.5 lira ödedi. Bugün aynı ürünleri alabilmek için bin 455 lira gerekli.

Erdoğan’ın 2004’te kilogramını 1.5 liraya aldığı eriğin fiyatı 132 kat, 2 kilogramını 50 kuruşa aldığı soğanın fiyatı da 131 kat arttı. Salatalığın kilogram fiyatı 1 liradan 100 liraya çıktı.

‘SORUMLUSU İKTİDAR’

Karpuzun kilogram fiyatı 89 lira oldu. Vatandaş alamadığı için esnaf da artık pazarda karpuz satmamaya başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2004 tarihinde pazardan aldığı ürünlerin toplam fiyatı bugün 52 kat arttı. Pazardaki 100’e yakın tezgah sayısının ise 9’a indiği ifade edildi.

22 yıl sonra Ankara Çankaya Kırkkonaklar’daki semt pazarına giden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, gördüğü manzarayı SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Kara, “Esnaf pazar alanını terk etti, tezgahlar kapanıyor. Pazara gelen vatandaş sayısı da her geçen gün azalıyor. Alışveriş yok, sessizlik var” açıklamasını yaptı. “Ekonomiyi uçuracağız diyen iktidar, yoksulluğu ve vatandaşın pazarındaki fiyatları uçurmuş” ifadelerini kullanan CHP’li Nermin Yıldırım Kara, “Pazar yerindeki tezgahların kapanmasının sorumlusu bu iktidar. Alım gücü kalmayan vatandaş, pazara çıkamaz hale geldi esnaf da pazarı terk ediyor” açıklamasını yaptı.

‘Pazardaki tezgah sayısı 100’den 9’a indi’

Esnaf Halil Kurt, “Vatandaş gelmiyor pahalı buluyor, ama alım gücü düştü. Buradaki pazarcı esnafı da geçinemiyor. Bir doğalgaz faturası geliyor, 4-5 bin lira. Kirada olsam yaşayamam” dedi. “Pazara gelen en kötü bin lira harcar” ifadelerini kullanan Kurt, “Domates 150 lira, biber 100 lira. 36 senedir buradayım. Tezgah sayısı 100’den, önce 50’ye şimdi 9’a düştü. 10 liraya çorap alıyorum, 15 liraya satıyorum. 3 tane satsam, onun kârıyla bir ekmek alamıyorum” diye konuştu.

‘Vatandaş alamıyor, para yok’

Pazar esnafı Taner Artuer, “Gelen vatandaş gönül rahatlığıyla alışveriş yapamıyor, para yok. Masraflarımız eskisinin 50 katına çıktı. Mazot çok yüksek. Bir aracın Antalya’ya gidiş gelişi 50 bin lira. 4 tane çalışanımı da çıkarmak zorunda kaldım, iş yok” dedi. “İnsanlar 20 bin lirayla hangi ihtiyacını karşılayacak” diyerek milyonların geçim sorununa değinen esnaf Artuer satış yapamamaktan dert yandı. Artuer, “150 kasa domates sattığım dönemler vardı. Şimdi tane ile domates isteyen var” diye konuştu.

‘3-5 yıldır işler daha da kötü’

Çankaya Kırkkonaklar’daki semt pazarında plastik ürün sattığını ifade eden esnaf Hulusi Topçu, satışlardaki durgunluğa dikkat çekti. Topçu, “Herkes markete gidiyor, kartla alışveriş yapıyor. Pazara gelen yok. Otuz senedir buradayım. Gelen müşteriler de sabit” dedi. Yaşadığı sıkıntıları “Son 3-5 yıldır işler daha da kötüye gitti” cümlesi ile anlatan Topçu, “15-20 lira kârla ürün satıyorsun. Evde oturacağıma burada oturuyorum. Yapacak bir şey yok. 65 yaşında emekliyim, hâlâ çalışıyorum” ifadelerini kullandı.